Vertragsangebot: Fürth kämpft um Leitl

Liga-Schlusslicht Greuther Fürth kämpft um einen Verbleib von Cheftrainer Stefan Leitl. „Wir haben ihm einen langfristigen Vertrag angeboten“, sagte Sportchef Rachid Azzouzi am Samstag bei ‚Sky‘. „Vielleicht ist die Sicherheit, die wir ihm damit aufgezeigt haben, ein Beweis dafür, wie sehr wir diesen Weg weitergehen wollen“, so Azzouzi.

Interesse an Leitl bekunden dem Vernehmen nach Schalke 04, Hertha BSC und Hannover 96. Bis Ende April könnte der Kleeblatt-Coach von einer Ausstiegsklausel in Höhe von einer Million Euro Gebrauch machen. Azzouzi betont: „Stefan weiß, was er an uns hat. Er weiß, wie wir in schwierigen Phasen zu ihm gestanden sind. Wir sind unseren Weg weiter gegangen, weil wir von dem überzeugt sind.“