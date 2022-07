Nach Oblak: Atlético bindet auch Lemar

Neben Jan Oblak bleibt auch Thomas Lemar seinem Arbeitgeber Atlético Madrid treu. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der Franzose seinen 2023 auslaufenden Kontrakt bis 2027 ausgedehnt. Zuvor hatte der Offensivakteur einige Angebote der Rojibancos abgelehnt. Zusätzlich befeuerte der Austausch des Spielerberaters einen möglichen Abgang aus Madrid.

Beim spanischen Meister von 2021 wird der gelernte Flügelspieler aufgrund seiner Vielseitigkeit geschätzt. In der abgelaufenen Saison kam Lemar sowohl in der Zentrale als auch auf der Außenbahn zum Einsatz. Der 27-fache Internationale kam 2018 von der AS Monaco für stolze 72 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt.