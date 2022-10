Problemzone Mittelfeld: Liverpool denkt an de Jong

Frenkie de Jong (25) vom FC Barcelona könnte im Winter in die Premier League wechseln. Wie die spanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, zeigt der FC Liverpool Interesse am Mittelfeld-Motor. Der Niederländer war im Sommer einer der größten Anwärter auf einen Abgang und sollte dem Sparkurs der Katalanen zum Opfer fallen.

Premier League im zweiten Anlauf?

Der Spieler selbst wollte aber bleiben und setzte sich am Ende durch, obwohl ein Transfer zu Manchester United mehr als heiß diskutiert wurde. Gut möglich, dass er nun mit einem halben Jahr Verspätung den Weg in die Premier League findet. Der ehemalige Ajax-Profi ist unzufrieden mit seiner Einsatzzeit unter Trainer Xavi und wäre laut dem Bericht einem Wechsel nicht abgeneigt, sollte sich daran nichts ändern.

Liverpools größte Baustelle

Liverpool benötigt seinerseits dringend eine Auffrischung im Mittelfeld. Mit Kapitän Jordan Henderson (32), James Milner (36) sowie Edeltechniker Thiago (31) befinden sich gleich drei Spieler jenseits der 30er-Marke. Hinzu kommen die Dauerverletzten Naby Keïta (27) und Alex Oxlade-Chamberlain (29), die den Reds häufig nicht zur Verfügung stehen.

Die Verträge der beiden Letztgenannten laufen Stand jetzt zum Saisonende aus, ebenso endet im Sommer die Leihe von Arthur Melo (Juventus Turin). Langfristig muss man also frische Kräfte hinzuholen, um die Zentrale zu verstärken.

Spielertyp fehlt im Kader

Die aktuelle Ergebniskrise von Liverpool ist auch dem Engpass im Mittelfeld zuzuschreiben. Ein Spieler mit de Jongs Qualitäten am Ball wird an der Merseyside schmerzlich vermisst. Mit dem niederländischen Nationalspieler würde man einen technisch versierten Ballverteiler bekommen, der sich auch für die Defensivarbeit nicht zu schade ist. Eine Allrounder-Rolle, die Arthur eigentlich übernehmen sollte. Der Brasilianer fällt jedoch wegen einer Muskelverletzung monatelang aus. So lange will man offenbar bei den Reds nicht auf Verstärkung warten.