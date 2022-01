Brentford verlängert mit Nörgaard

Der FC Brentford setzt auch in Zukunft auf Christian Nörgaard. Wie der Premier League-Aufsteiger mitteilt, wurde der Vertrag des 27-jährigen Mittelfeldspielers vorzeitig bis 2025 ausgedehnt. Das ehemalige Talent des Hamburger SV war 2019 vom AC Florenz für 3,5 Millionen Euro zu den Bees gewechselt.

„Dies ist ein fantastisches Neujahrsgeschenk für alle Brentford-Fans. Wir befinden uns hier auf einer großartigen Reise, und wir sind sehr froh, dass Christian diese Reise mit uns fortsetzen wird. Christian hat in den letzten drei Jahren eine Schlüsselrolle beim Aufstieg von Brentford gespielt“, sagt Trainer Thomas Frank über den dänischen Nationalspieler.

✍ We're delighted to announce a new three-and-a-half year deal for Christian Norgaard



Happy New Year everyone



📄 https://t.co/YN4V9F2jEY #BrentfordFC #Norgaard2025 pic.twitter.com/K9unIEpS84