Knoten geplatzt? Mudryk & Chelsea „im Aufwind“

Am Montagabend erzielte Mykhaylo Mudryk seinen ersten Treffer im Trikot des FC Chelsea. Dem Ukrainer war die Erleichterung anzusehen. Immer schwerer lasteten die umgerechnet 100 Millionen Euro Ablöse, die Chelsea im Januar an Shatkhar Donetzk zahlte, auf seinen Schultern. Gegen den FC Fulham gelang es dem pfeilschnellen Profi nun, etwas Ballast loszuwerden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kurz nach seinem Tor legte Armando Broja mit dem 2:0 nach. Bis zum Schlusspfiff sollte kein weiterer Treffer auf beiden Seiten hinzukommen. Die Situation von Mudryk lässt sich auch im Großen und Ganzen auf den gesamten Verein übertragen. Im Spiel am Craven Cottage hatte man das Gefühl, dass die Blues lockerer aufspielten als zuvor. Und das zahlte sich aus.

Lese-Tipp

Über 570 Millionen: Chelsea vor nächstem Kaufrausch?

Mudryk bekommt Lob

Die englische Presse, die normalerweise selten mit Häme spart, hatte nun positive Worte für den 22-jährgen Angreifer übrig. Der ‚Daily Express‘ hat Mudryk auf der Titelseite abgebildet und schreibt: „Der blauäugige Junge ist schnell zur Stelle“. Nach mustergültiger Flanke von Levi Colwill in der 18. Spielminute verarbeitete Mudryk die Kugel mit der Brust sehenswert und schloss eiskalt ab. Ein absolutes Highlight in der bislang grauen Chelsea-Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vorlagengeber ließ nach dem Spiel verlauten: „Er ist so ein guter Spieler und was er hier heute in der ersten Halbzeit abgeliefert hat, war unglaublich.“ Der ‚Daily Mirror‘ schreibt auch deshalb zur Partie: „Chelsea mit Fulham-Sieg im Aufwind.“ Daran hatte Mudryk einen sehr großen Anteil. Nun wird sich zeigen, ob der Knoten endgültig geplatzt ist. Bei Mudryk. Aber auch beim gesamten Team von der Stamford Bridge.