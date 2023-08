Abschied aus Berlin: Pantovic nach Belgien

Milos Pantovic wechselt in die Jupiler Pro League. Wie die KAS Eupen mitteilt, kommt der 27-jährige Rechtsfuß von Union Berlin und unterzeichnet einen Vertrag bis 2027 beim belgischen Erstligisten. Am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison war Pantovic beim 4:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 noch als Torschütze in Erscheinung getreten.

Eupen-Generaldirektor Christoph Henkel freut sich sehr über den Neuzugang und seine Qualitäten: „Milos Pantovic ist ein extrem ballgewandter Spieler, der auf mehreren Offensivpositionen eingesetzt werden kann. Mit seiner Erfahrung und seiner Klasse wird er uns im Angriff wichtige Impulse geben, unsere Torgefährlichkeit erhöhen und seine Nebenspieler noch stärker machen.“