United denkt an Pulisic-Verpflichtung

Auf der Suche nach Verstärkungen hat Manchester United die Personalie Christian Pulisic ins Auge gefasst. Laut der ‚Daily Mail‘ denken die Red Devils über eine Leihe des 23-jährigen Offensivakteurs des FC Chelsea nach. Unter Thomas Tuchel hat der US-Amerikaner einen schweren Stand bei den Blues und könnte mit Blick auf die WM andernorts die benötigte Spielpraxis sammeln.

In der vergangenen Spielzeit stand Pulisic in nur 13 Premier League-Partien in der Startelf, auch in der neuen Saison sprangen für den ehemaligen BVB-Profi bislang nur zwei Kurzeinsätze heraus. ‚The Athletic‘ zufolge ist der Kapitän der US-Nationalmannschaft daher frustriert und offen für Angebote. Sein Vertrag bei Chelsea läuft noch bis 2024.