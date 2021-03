U21-EM-Kader: Kuntz nimmt Moukoko mit

20 Profis hatte U21-Trainer Stefan Kuntz für die kommende EM in Ungarn und Slowenien auszuwählen und hat seinen Kader nun beisammen. Per Video gibt der DFB nun das Aufgebot bekannt, in dem sich wie immer einige bekannte Gesichter aus der Bundesliga wiederfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu den prominentesten EM-Fahrern zählen Wolfsburgs Leistungsträger Ridle Baku (21), Kölns Mann für die linke Außenbahn Ismail Jakobs (21) sowie Borussia Dortmunds Supertalent Youssoufa Moukoko (16).

Der U21-Kader im Überblick

Tor

Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Finn Dahmen (Mainz 05)

Lennart Grill (Bayer Leverkusen)

Abwehr

Josha Vagnoman (Hamburger SV)

David Raum (Greuther Fürth)

Nico Schlotterbeck (Union Berlin)

Amos Pieper (Arminia Bielefeld)

Stephan Ambrosius (Hamburger SV)

Ismail Jakobs (1. FC Köln)

Malick Thiaw (FC Schalke 04)

Maxim Leitsch (VfL Bochum)

Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Mittelfeld/Angriff

Niklas Dorsch (KAA Gent)

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Arne Maier (Arminia Bielefeld)

Jonathan Burkardt (Mainz 05)

Lukas Nmecha (RSC Anderlecht)

Mergim Berisha (RB Salzburg)

Salih Özcan (1. FC Köln)

Anton Stach (Greuther Fürth)

Florian Krüger (Erzgebirge Aue)

Vitaly Janelt (FC Brentford)

Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart)