Neuer Job für van Nistelrooy?

Ruud van Nistelrooy könnte die nächste Anstellung als Trainer winken. Wie die ‚Sun‘ berichtet, zeigt der FC Burnley Interesse am Niederländer. Der 48-Jährige war im Sommer als Co-Trainer von Erik ten Hag zu Manchester United gewechselt und übernahm als Interimscoach nach dessen Entlassung. Mit der Amtsübernahme von Ruben Amorim musste auch van Nistelrooy die Red Devils verlassen.

Burnley steht nach 15 Spieltagen auf dem vierten Rang in Englands zweiter Liga. Fußballerisch läuft es für die Clarets aber trotz der guten Platzierung unrund. Nach zwei Spieltagen hatte der Klub bereits neun Tore erzielt, in den kommenden 13 Partien folgten aber nur neun weitere. Angesichts der offensiven Schonkost ist die Stimmung rund um Burnley angespannt. Dort steht seit dem Sommer Scott Parker an der Seitenlinie. Auch van Nistelrooy war damals schon Thema.