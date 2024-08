Verhandlungen fortgeschritten: Álvarez-Wechsel rückt näher

Julian Álvarez gilt als wahrscheinlicher Abschiedskandidat beim englischen Serienmeister Manchester City. Der 24-jährige Stürmer der Citizens ist unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten, würde den Verein gerne verlassen.

Laut César Luis Merlo befindet sich Atlético Madrid mittlerweile in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Transfer. So habe es bereits mehrere Treffen zwischen den Colchoneros und dem Umfeld des jungen Argentiniers gegeben. Die Álvarez-Verpflichtung sei die oberste Priorität für Trainer Diego Simeone.

Álvarez spielt seit 2022 bei den Skyblues und steht noch bis 2028 unter Vertrag. In 101 Pflichtspielen sammelte er 54 Scorerpunkte. Oft steht er jedoch im Schatten von Weltklasse-Stürmer Erling Haaland (24), weshalb er nun das Weite suchen könnte.

Álvarez liebäugelt öffentlich mit Abschied

Álvarez erklärte dazu unlängst am Rande der Olympischen Spiele in Paris: „Ich habe in der vergangenen Saison zwar mit die meisten Minuten bei City bekommen. Aber am Ende magst du es nicht, wenn du in den wichtigen Spielen draußen sitzt.“ Nun will Atlético die Gunst der Stunde nutzen. Auch der FC Barcelona zeigte zuletzt loses Interesse.