„Jetzt ist es durch“: Hector verkündet Rückkehr

Jonas Hector kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück und wechselt fest zum SV Auersmacher. In seinem Podcast ‚Schlag und Fertig‘ lässt der 34-jährige gebürtige Saarländer die Katze aus dem Sack: „Und jetzt ist es glaube ich auch durch, mein Wechsel zurück zum großen SV Auersmacher. Ich glaube, ich kann ihn jetzt offiziell verkünden. Also ich dürfte auch sogar erste Mannschaft spielen, zweite oder dritte.“

Rückblick: 2023 hatte Hector seine Karriere als Profi nach 347 Einsätzen für den 1. FC Köln beendet. Danach spielte er noch regelmäßig für die Altherrenmannschaft seines Jugendvereins und wollte auch in diesem Jahr die Gastspielerlaubnis beantragen. Dann die Überraschung: Der FC hatte Hector zuvor vom Spielbetrieb abgemeldet. „Ich lasse sogar meine Gastspielerlaubnis ausfüllen, der Verein unterschreibt und stempelt, aber die haben mich eigentlich schon abgemeldet. Irgendwie komisch“, so der ehemalige deutsche Nationalspieler.