DFB oder Türkei: Karazor hofft auf EM-Teilnahme

Atakan Karazor glaubt an eine Teilnahme bei der diesjährigen Europameisterschaft. „Natürlich habe ich wie jeder Fußballer den Traum, eines Tages für eine Nationalmannschaft zu spielen und auch an den großen Turnieren teilzunehmen“, erklärt der defensive Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart gegenüber der ‚Bild‘ und ergänzt: „Dafür arbeite ich hart und dann hoffe ich darauf, dass es vielleicht sogar noch vor der EM eine Einladung geben wird.“

Spielberechtigt wäre der 27-jährige 1,91-Meter-Mann sowohl für den DFB als auch den türkischen Verband. „Meine Eltern kommen aus der Türkei, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Alles, was ich dafür tun kann, um eine Einladung zu erhalten, ist beim VfB jeden Tag Gas zu geben und mit der Mannschaft weiter so erfolgreich zu sein“, so Karazor. Ein Treffen mit Hamit Altintop, Sportvorstand der Türei, hat es laut ‚Bild‘ bereits gegeben. Eine Entscheidung habe der formstarke Sechser aber noch nicht gefällt.