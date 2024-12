Entscheidung im Salah-Poker? | Spektakuläre Marcelo-Rückkehr

Salah vor der Unterschrift

Englischen Medien zufolge schwört Mohamed Salah dem FC Liverpool die Treue. Das Portal ‚Give Me Sport‘ suggeriert, dass der ägyptische Angreifer kurz davor steht, einen neuen Vertrag an der Anfield Road zu unterzeichnen. Es sei immer wahrscheinlicher, dass der 32-Jährige in Liverpool mindestens noch ein Jahr dranhängt.

Salah machte zuletzt keinen Hehl daraus, dass er gerne beim LFC bleiben würde, zeigte sich jedoch verärgert darüber, dass ihm noch kein konkretes Angebot unterbreitet wurde. Das hat sich mittlerweile offenbar geändert: Laut ‚Give Me Sport‘ wurde ein Kontrakt ausgearbeitet, der Salahs Anforderungen entsprechen soll. Die interessierten Klubs aus Saudi-Arabien gingen dann entsprechend leer aus.

Marcelo zurück nach Spanien?

Infolge eines Streits mit Cheftrainer Mano Menezes wurde Marcelos bei Fluminense eigentlich noch bis zum Jahresende gültiger Vertrag einvernehmlich vorzeitig aufgelöst. Weil ein Karriereende allem Anschein nach nicht zur Disposition steht, befindet sich der Linksverteidiger auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Die spanische ‚Sport‘ nutzt die Gelegenheit und bringt eine La Liga-Rückkehr des 36-Jährigen ins Spiel – konkret wird ein Engagement bei CD Leganés in den Raum geworfen. Von 2007 bis 2022 war Marcelo sehr erfolgreich für Real Madrid aktiv, gewann unter anderem fünfmal die Champions League. Bleibt abzuwarten, ob sich der stolze Brasilianer für ein Engagement beim Tabellen-15. begeistern lässt – der ‚Sport‘ zufolge verdichten sich zumindest die Zeichen, dass Marcelo erneut in Spanien seine Fußballschuhe schnüren wird.