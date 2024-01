Bedient sich Besiktas bei Arsenal?

Ein Transfer von Cédric Soares zu Besiktas rückt näher. Der ‚Daily Mail‘ zufolge könnte der portugiesische Rechtsverteidiger noch in diesem Monat oder ablösefrei am Ende der Saison vom FC Arsenal in die türkische Metropole wechseln. Sollte es zu einem Wintertransfer kommen, sei eine Leihe des 32-Jährigen mit anschließender Festverpflichtung das wahrscheinlichste Szenario. Über die genauen Details werde noch verhandelt.

Der gebürtige Deutsche, der unter anderem für Sporting Lissabon, den FC Southampton und Inter Mailand auflief, absolvierte insgesamt 61 Partien für Arsenal. Unter Trainer Mikel Arteta spielt der frühere portugiesische Nationalspieler allerdings keine Rolle mehr. Cédric kommt in dieser Saison lediglich auf 134 Spielminuten für die Gunners, wobei er in der Premier League noch auf seinen ersten Einsatz wartet.