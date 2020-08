Zahl des Tages: 3

Mit dem Einzug des FC Bayern München ins Halbfinale der Champions League darf sich die deutsche Trainer-Gilde über einen besonderen Rekord freuen. Noch nie erreichten drei Trainer aus einem Land mit ihren Klubs die Halbfinal-Runde. Thomas Tuchel war am Mittwoch der Erste, der sich mit Paris St. Germain gegen Atalanta Bergamo (2:1) durchgesetzt hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Halbfinale trifft er auf Julian Nagelsmann und RB Leipzig, das am Donnerstag 2:1 gegen Atlético Madrid gewann. Am gestrigen Freitagabend folgten Hansi Flick und der FC Bayern mit einem 8:2-Kantersieg über den FC Barcelona. Der Halbfinalgegner der Münchner wird am heutigen Samstag in der Partie zwischen Manchester City und Olympique Lyon (21 Uhr) ausgespielt.