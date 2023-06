Nach Rudy-Abgang: TSG arbeitet an Grillitsch-Rückkehr

Florian Grillitsch wird Ajax Amsterdam nach einer enttäuschenden Saison verlassen. Der 28-jährige Österreicher, der im vergangenen Sommer mit hohen Ambitionen zum niederländischen Spitzenklub gewechselt war, spielte sportlich kaum eine Rolle.

Magere 420 Minuten fielen für den Mittelfeldspieler in der Eredivisie ab. In nur sechs seiner 18 Teilzeiteinsätze war Grillitsch Teil der Startelf. Beide Seiten hatten sich sicherlich mehr voneinander versprochen. Jetzt könnte der Nationalspieler bei der TSG Hoffenheim wieder in die Spur finden.

Denn laut ‚Sky‘ arbeiten die Sinsheimer an der Rückkehr von Grillitsch, der zwischen 2017 und 2022 fünf Jahre lang die Fäden im Hoffenheimer Mittelfeld zog. Dem Bezahlsender zufolge fanden Gespräche statt, von einer Einigung ist man aber noch ein gutes Stück entfernt. Bei der TSG könnte Grillitsch in der Zentrale Sebastian Rudy (33) beerben, der am heutigen Freitag verabschiedet wurde. Etwaige Gerüchte, die Grillitsch mit dem 1. FC Köln in Verbindung bringen, stuft Sky als „nicht heiß“ ein.