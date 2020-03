Offiziell: EM auf Sommer 2021 verschoben

Wie von den europäischen Ligen gefordert, wird es in diesem Jahr keine Europameisterschaft geben. Die UEFA hat offiziell bestätigt, dass das Endrundenturnier im Sommer 2021 (11. Juni bis 11. Juli) nachgeholt wird. Dem entsprechenden Vorschlag des UEFA-Exekutivkomitees haben die Mitgliedsverbände, die nationalen Ligen sowie die Europäische Klubvereinigung ECA zugestimmt.

Die Verlegung ist demnach formal beschlossen. Für die nationalen Ligen bedeutet dies, dass man zumindest die Chance hat, die derzeit unterbrochene Spielzeit doch noch zu Ende zu führen, da man nun bis Ende Juni die ausstehenden Spiele ansetzen kann.

Ob dies in allen Ligen durchführbar ist, bleibt jedoch abzuwarten. In Deutschland stehen noch neun Spieltage aus. In der italienischen Serie A müssen einige Mannschaften hingegen noch 13 Spiele absolvieren. Hinzu kommt, dass nach wie vor völlig offen ist, ab wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Derweil teilt die UEFA mit, dass derzeit ein Team an einer Lösung für die hauseigenen Wettbewerbe Champions League und Europa League feilt.

