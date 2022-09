Gómez zu Trabzonspor

Der türkische Meister Trabzonspor macht die Verpflichtung von Stürmer Maxi Gómez perfekt. Der Klub von der Schwarzmeerküste vermeldet den Deal mit dem FC Valencia offiziell.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gómez wurde in den vergangenen Tagen auch mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. Nun geht es für den 26-jährigen Torjäger aus Uruguay in der Türkei weiter.