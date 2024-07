Spielpraxis in der Champions League: Bayern verleiht Zvonarek

Lovro Zvonarek soll abseits des FC Bayern Spielpraxis sammeln. Wie die Münchner verkünden, wird der kroatische Mittelfeldspieler für ein Jahr an den österreichischen Meister Sturm Graz verliehen. Eine Kaufoption soll nicht Teil des Deals sein.

Im Kader der Bayern hätte es der 19-Jährige schwer gehabt, auf ausreichend Einsatzzeiten zu kommen. In Graz soll er eine größere Rolle einnehmen. Zudem wichtig für die Entwicklung von Zvonarek: Bei seinem neuen Verein kann er in der Champions League spielen.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern, erklärt: „Lovro Zvonarek ist ein sehr spannender Spieler, der alles mitbringt, um sich im Profifußball zu behaupten. Bereits mit 16 war er in seiner Heimat Kapitän in der ersten kroatischen Liga, er spielt mit seinen 19 Jahren schon sehr erwachsenen Fußball. Wir sind überzeugt, dass er bei Sturm Graz die nächsten Schritte machen wird, indem er Erfahrungen in der Bundesliga und Champions League sammeln kann. Er hat einen starken Charakter. Wir werden seinen Weg in der kommenden Saison von München aus eng begleiten.“

2022 war Zvonarek aus seiner kroatischen Heimat nach München gewechselt. Am vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison gab er sein Startelf-Debüt für die Bayern-Profis und erzielte prompt sein erstes Bundesliga-Tor.