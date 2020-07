Coutinho: Ein Favorit und ein Problem

Der FC Arsenal gilt als Favorit auf die Verpflichtung von Philippe Coutinho. Wie FT weiß, sprachen die Gunners zuletzt mit dem FC Barcelona über einen Transfer, in den auch der 21-jährige Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi eingebaut werden könnte. Denn die Ablöse für Coutinho bereitet den Londonern großes Kopfzerbrechen.

Allgemein ist der Deal für Arsenal finanziell kaum zu stemmen. Barça will Kasse machen und strebt keine erneute Leihe an. Zur Ablöse, die auf 60 bis 80 Millionen Euro geschätzt wird, käme dann aber auch noch ein fürstliches Gehalt hinzu. Entsprechend ruhig ist es derzeit an der Verhandlungsfront.

In England angeboten

Klarheit in Sachen Transferbudget wird bei Arsenal am späten Samstagabend herrschen. Denn sollte das Team von Mikel Arteta das Finale um den FA Cup gegen den FC Chelsea gewinnen, tritt man zumindest in der Europa League an. Weitere Millionen stehen dann zur Verfügung – für Coutinho?

Ebenfalls interessiert am 28-jährigen Brasilianer sind unter anderem Newcastle United und Leicester City. Angeboten wurde Coutinho aber noch bei vielen weiteren Klubs aus der Premier League. Demzufolge wäre es keine große Überraschung, wenn noch ein anderer Bewerber auf den Zug aufspringt. Nach einer schnellen Entscheidung sieht es derzeit aber nicht aus.