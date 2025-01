Beier: „Das hat sich gut angefühlt“

Für Maximilian Beier kam der Wechsel zu Borussia Dortmund zum genau richtigen Moment. „Ich hatte das Gefühl, dass ich bereit dazu bin. Ich hatte einige Angebote, aber aus meiner Sicht hat der BVB am meisten Sinn gemacht für mich“, erklärt der Offensivspieler gegenüber dem ‚kicker‘.

28,5 Millionen Euro überwies der BVB im Sommer an die TSG Hoffenheim, um Beier an Land zu ziehen. Vor allem Trainer Nuri Sahin hatte sich für den 22-Jährige starkgemacht. „Die Gespräche mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Nuri Sahin waren sehr gut, das hat sich gut angefühlt. Auch als der Trainer öffentlich gesagt hat, ich sei sein Wunschspieler gewesen. Das hört man schon gerne und freut einen“, so Beier.