Juve-Keeper Perin vor Verlängerung

Torhüter Mattia Perin musste sich zwar am gestrigen Abend mit Juventus Turin gegen den VfB Stuttgart mit 0:1 geschlagen geben, darf sich aber über einen neuen Vertrag freuen. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wird der 31-jährige Schlussmann am heutigen Mittwoch seinen 2025 auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängern.

Perins Berater Alessandro Lucci sei zur Finalisierung des Deals vor wenigen Stunden am Flughafen in Turin gelandet. Bei den Bianconeri teilt sich Perin in dieser Saison mit Konkurrent Michele Di Gregorio (27) die Einsatzzeiten im Tor. 2018 hatte Juventus 16,3 Millionen Euro für den zweifachen italienischen Nationalspieler an den FC Genua gezahlt. Seitdem bestritt Perin für Juve 51 Spiele.