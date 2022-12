Poker um Mega-Ablöse: Fernández-Entscheidung für Chelsea?

Ein paar Tage vor dem WM-Finale machte in argentinischen Medien die Meldung die Runde, Enzo Fernández werde im Sommer zum FC Liverpool wechseln – wohl etwas zu vorschnell. Wie Fabrizio Romano nun berichtet, haben weder die Reds noch Manchester United ein offizielles Angebot für Fernández abgegeben.

Stattdessen soll der FC Chelsea die besten Karten im Poker um den zentralen Mittelfeldspieler haben. Die Londoner befinden sich demnach in Gesprächen mit Benfica Lissabon, wollen den Portugiesen eine riesige Ablöse anbieten.

Zahlt Chelsea über 120 Millionen?

Der Rekordmeister beharrt bislang auf die 120 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel. Chelsea will diese umgehen, ist dafür aber bereit, ein paar Millionen draufzulegen, um so eine Zahlung in mehreren Raten zu ermöglichen.

Fernández, dessen Vertrag auf der iberischen Halbinsel bis 2027 läuft, hat den Blues laut Romano bereits seine Zusage gegeben. Erst im vergangenen Sommer war der 21-Jährige für zwölf Millionen Euro von River Plate zu Benfica gewechselt. Ein halbes Jahr später krönte er sich mit Argentinien zum Weltmeister.