Haaland braucht noch Zeit: „Es ist ein kompliziertes System“

Zwölf Treffer aus den ersten acht Pflichtspielen stehen auf dem Konto von Erling Haaland. Von Ladehemmungen, die dem Norweger einige Experten zu Beginn prophezeit hatten, keine Spur. Allerdings kamen zuletzt auch Stimmen auf, laut denen Haaland noch nicht so recht im Spielsystem von Pep Guardiola angekommen sei.

Haaland selbst pflichtet den Kritikern ein Stück weit bei. Über die Spielidee seines Trainers sagt der 22-Jährige im Interview mit ‚Telemundo Deportes‘: „Es ist ein wirklich kompliziertes System. Ich versuche, auf das Team einzugehen und die Taktik so schnell wie möglich hinzubekommen, weil ich keine Zeit habe.“

Haalands voller Fokus liegt nun auf dem Verinnerlichen der Abläufe, die unter Guardiola bekanntermaßen sehr minuziös und komplex sind. „Ich kann keine Zeit mit etwas anderem verschwenden. Also versuche ich, mich so schnell wie möglich ins Team einzufinden“, so Haaland, der anfügt: „Es ist ein tolles System, ein wirklich kompliziertes System, aber es ist wirklich gut.“

Auf einer Wellenlänge

Es dürfte eine Frage der Zeit sein, bis der wuchtige Linksfuß auch die Feinheiten der Guardiola‘schen Philosophie verinnerlicht hat. „Ich denke, er ist ein bisschen ein Fußballfreak wie ich“, freut sich Haaland, der sicherlich kein prototypischer Guardiola-Spieler ist.

Dank seiner unglaublichen Wucht und Abschlussstärke kann er aber im Kampf um den so heißersehnten Champions League-Titel zum entscheidenden Faktor werden.