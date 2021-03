Wilder verlässt Sheffield

Was sich in den letzten Tagen ankündigte, ist nun offiziell. Chris Wilder hat Sheffield United in gegenseitigem Einvernehmen verlassen. Der ehemalige Trainer des Tabellenletzten aus der Premier League geriet zuletzt mit den Vereinsbossen aneinander, da er im Winter nicht die notwendigen Verstärkungen verpflichten konnte, um die Mannschaft konkurrenzfähig zu machen.

Übernehmen wird das Team nun Paul Heckingbottom. Sheffield ist abgeschlagen in der Tabelle und hat zwölf Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. In der laufenden Spielzeit konnte man lediglich aus sechs Spielen Punkte mitnehmen.

Paul Heckingbottom will take charge of the Blades for the remainder of the 20/21 campaign.



Heckingbottom will be supported by former AFC Bournemouth manager Jason Tindall, Alan Knill and United’s current backroom staff.#SUFC 🔴