Marmoush als Lewy-Erbe? Barça steigt ins Rennen ein

Die Fans von Eintracht Frankfurt werden bei den wöchentlichen Auftritten von Omar Marmoush wohl auch mit einem weinenden Auge hinschauen. Denn die Namen der möglichen nächsten Karrierestation des 25-Jährigen werden immer klangvoller. Nachdem bereits fast sämtliche englische Topklubs die Fühler nach dem Ägypter ausstrecken, haben sich dessen guten Leistungen mittlerweile auch nach Spanien herumgesprochen.

Wie die ‚Sport‘ berichtet, hat der FC Barcelona ein Auge auf Marmoush geworden. Bei den Katalanen stehen zwar erst 2026 die Präsidentschaftswahlen an, dennoch möchte Präsident Joan Laporta bis dahin mit einer medienwirksamen Verpflichtung Werbung in eigener Sache betreiben. Hauptziel: Ein Spieler, der auf Sicht Robert Lewandowski ersetzen kann.

Der Pole befindet sich zwar mit 19 Treffern in 17 Spielen in herausragender Form, feiert nächstes Jahr aber auch schon seinen 37. Geburtstag. Marmoush wäre bis zu Lewys Vertragsende 2026 auch außerhalb des Sturmzentrums in vielerlei Hinsicht eine Verstärkung. Schließlich kann der SGE-Profi in der Offensive mehrere Positionen besetzen, wie beispielsweise die linke Außenbahn, auf der sich Barça ebenfalls nach einem neuen Spieler umschaut. Zusätzlich könnte der neuerdings zum Freistoßexperte aufgestiegene Rechtsfuß bei Barcelona für mehr Gefahr bei Standards sorgen.

Darüber hinaus ist Marmoush mit seinem Preisschild von 60 Millionen Euro im Vergleich zu Barças anderen Transferzielen wie Erling Haaland (24) oder Viktor Gyökeres (26) deutlich erschwinglicher vom Preis. Beim Thema Gehalt befinden sich die Blaugrana im Kampf um die Unterschrift des Frankfurters gegenüber der Konkurrenz aus England wie dem FC Liverpool aber im Nachteil. Dafür lockt der von Hansi Flick trainierte Klub mit einer sportlich glanzvollen Aussicht. Klar ist, die Liste der Marmoush-Interessenten dürfte im Saisonverlauf noch weitere prominente Namen hinzubekommen.