Der weltmeisterliche Kroos | Juves „Monsterschub“

Mach ihn, Toni

So überzeugend wie noch zu Saisonbeginn sahen die Spielzüge von Real Madrid beim gestrigen 2:1-Sieg gegen Cádiz nicht mehr aus. Fast müde wirkten die Spieler von Trainer Carlo Ancelotti. Nur einer hatte richtig Bock: Toni Kroos sorgte mit einer Vorlage und einem eigenen Treffer dafür, dass die Madrilenen den Anschluss an Tabellenführer Barcelona nicht verlieren. Die spanische ‚as‘ hat ihre ganz eigene Theorie, warum der deutsche Mittelfeld-Stratege in den vergangenen Wochen in bestechender Form ist. „Es ist kein Zufall, dass derjenige, der aus der seiner Nationalmannschaft zurückgetreten ist, im vergangenen Monat der beste Spieler war“, ist in der heutigen Ausgabe zu lesen. Die wilde Vermutung der Zeitung: Das weiße Ballet spielt mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft mit angezogener Handbremse. Obwohl Ancelotti selbst dieser Einschätzung widersprach, bleibt das Blatt dabei und schreibt: „Sein Dementi war nicht überzeugend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Alte Dame ist erwacht

„Ob wir altmodisch sind? Wir wollten einfach nur gewinnen“, gab Juve-Coach Massimiliano Allegri nach dem gestrigen 1:0-Sieg gegen Hellas Verona zu verstehen. Es war bereits das fünfte Spiel in Folge, bei dem die Bianconeri als Sieger vom Platz gingen. Die italienischen Gazetten nehmen das zum Anlass, die große Krise der Alten Dame für beendet zu erklären. „Macht die Tür auf, Juve ist da“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘ am heutigen Morgen. Dem ‚Corriere dello Sport‘ ist wie immer kein Superlativ zu schade, die Zeitung spricht deshalb von einem „Monsterschub“, den Juventus gemacht hat. Besonders Nicolò Fagioli hat es den beiden Zeitungen angetan. Zusammen mit den formstarken Filip Kostic und Adrien Rabiot hat der Youngster maßgeblichen Anteil am Aufschwung. Also alles beim Alten in Turin? In den Wochen nach der WM-Pause wird Juve die starke Form bestätigen müssen, bevor endgültig Ruhe einkehrt im Piemont.

Bei Anruf Southgate

Mal abgesehen davon, dass der ein oder andere Engländer beim Blick auf den eigenen WM-Kader geschluckt haben dürfte, gibt es am heutigen Freitag etwas zu lachen. Dass Profis außerhalb der heimischen Premier League bei Gareth Southgate schlechte Karten haben, ist sowieso hinlänglich bekannt. Das wohl streitbarste Katar-Ticket erhielt James Maddison. Der Mittelfeld-Aktuer von Leicester City absolvierte seit drei Jahren keine Partie mehr für die Three Lions. Seine Nominierung brachte allerdings eine lustige Anekdote hervor. Wie sein Trainer Brendan Rodgers dem ‚Daily Telegraph‘ verrät, verpasste sein Schützling den Anruf seines Nationaltrainers. Maddison erhielt eine Sondererlaubnis und durfte die laufende Trainingseinheit unterbrechen, um die freudige Nachricht entgegenzunehmen.