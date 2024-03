Champions League: Die FT-Topelf der Achtelfinal-Rückspiele

Spieler des Spieltags: Kylian Mbappé

Die Champions League ist beileibe kein einfaches Pflaster für Paris St. Germain. In fünf der vergangenen sieben Jahre war für PSG in der Königsklasse jeweils im Achtelfinale Schluss. Beim 2:1-Ausswärtssieg gegen Real Sociedad führte Kylian Mbappé die jüngste PSG-Startelf der CL-Geschichte mit einem Doppelpack ins erste Viertelfinale seit der Saison 2020/21. Dazu liegt Mbappé in der Toptorjägerliste mit sechs Treffern nun auf einem geteilten ersten Platz mit Antoine Griezmann, Erling Haaland und Harry Kane.

Wer ist euer Spieler des CL-Spieltags? Harry Kane Kylian Mbappé Antoine Griezmann Aleksandar Pavlovic Ein anderer Spieler (Kommentare)

Die Ergebnisse im Überblick

Real Sociedad - PSG 1:2

FC Bayern - Lazio Rom 3:0

- Lazio Rom 3:0 Manchester City - Kopenhagen 3:1

Real Madrid - RB Leipzig 1:1

1:1 FC Arsenal - FC Porto 4:2 (i.E.)

FC Barcelona - SSC Neapel 3:1

Atlético Madrid - Inter 3:2 (i.E.)

BVB - PSV Eindhoven 2:0

