Le Fée findet neuen Klub

Enzo Le Fée zieht es in die Serie A. Wie die italienisches Tageszeitung ‚Il Tempo‘ berichtet, steht der 24-jährige Mittelfeldspieler vor dem Transfer zur AS Rom. Noch am heutigen Montag werde er in Italiens Hauptstadt ankommen, um den Klubwechsel zu finalisieren.

Dem Bericht zufolge wird eine Ablöse von rund 20 Millionen Euro fällig. Für ebenjene Summe war Le Fée vor einem Jahr vom FC Lorient zu Stade Rennes gewechselt. Die hohen Erwartungen konnte er dort nicht gänzlich erfüllen. Nach 25 Ligue 1-Einsätzen in der abgelaufenen Saison steht nur ein Assist und kein Tor zu Buche.