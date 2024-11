Barça tüftelt an Gyökeres-Deal

Beim FC Barcelona feilt man hinter den Kulissen wohl ernsthaft an einem Transfer von Viktor Gyökeres. Die katalanische Online-Zeitung ‚El Nacional‘ berichtet von Überlegungen, den derzeit an Betis Sevilla verliehenen Vitor Roque in einen möglichen Deal mit Sporting für den schwedischen Mittelstürmer einzubinden. Im vergangenen Sommer buhlte der Lissaboner Traditionsklub um Roque, der Brasilianer entschied sich aber für den Wechsel nach Andalusien.

Gyökeres wäre ein Kandidat für die Nachfolge von Robert Lewandowski (36). Als Backup für den Polen wäre Gyökeres dem Bericht zufolge aber nicht zu haben. Deco, Sportdirektor der Katalanen, ist sich demnach darüber im Klaren, dass der 26-jährige Nationalspieler von Schweden nur dann für einen Wechsel zu Barça offen ist, wenn er als unumstrittene Stammkraft eingeplant wird.