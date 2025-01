Stichtag: Die Topelf der ablösefreien Sommerstars

Sowohl für den FC Liverpool als auch für den FC Bayern könnte es in den kommenden Monaten knüppeldick kommen. Mit Mohamed Salah (32), Trent Alexander-Arnold (26) und Virgil van Dijk (33) sind gleich drei Leistungsträger am heutigen Neujahrstag in ihr letztes halbes Vertragsjahr an der Anfield Road eingebogen und dürfen daher nicht nur konkret mit anderen Vereinen verhandeln, sondern auch schon ein ab Sommer gültiges Arbeitspapier andernorts unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Münchnern drohen auf den ersten Blick sogar sieben ablösefreie Abgänge: Manuel Neuer (38), Sven Ulreich (36), Thomas Müller (35), Joshua Kimmich (29), Eric Dier (30), Leroy Sané (28) sowie Alphonso Davies (24) sind allesamt nur noch bis zum Ende der Saison vertraglich gebunden. Bei einigen bahnt sich eine Weiterführung der Zusammenarbeit an – unterm Strich haben es vier Bayern-Akteure in die FT-Topelf der ablösefreien Sommerstars geschafft.

Die FT-Topelf der ablösefreien Sommerstars