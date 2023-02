Rose: Nkunku „macht quasi schon alles“

Das Comeback von Christopher Nkunku bei RB Leipzig rückt näher. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) erklärte RB-Coach Marco Rose: „Er ist jeden Tag mega fleißig auf dem Platz, macht quasi schon alles, was Individualtraining betrifft. Er kann jede Bewegung sehr gut machen […], er kann schießen, er kann flanken, er kann sprinten.“

Ob Nkunku wieder zeitnah in das Mannschaftstraining einsteigen kann, entscheide sich in der kommenden Woche. Dann wird die Verletzung des 25-jährigen Franzosen noch einmal untersucht. Dessen ungeachtet sei die Tendenz „sehr, sehr gut“. In der laufenden Bundesligasaison stand der Rechtsfuß für die Sachsen bislang 15 Mal auf dem Rasen und war an 14 Treffern direkt beteiligt (zwölf Tore, zwei Vorlagen).

