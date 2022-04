Newcastle denkt an Eriksen-Transfer

Newcastle United hofft darauf, Christian Eriksen als künftiges Aushängeschild für sich zu gewinnen. Das berichtet der ‚Northern Echo‘. Dabei spielt die Tatsache, dass der 30-Jährige, derzeit in Diensten des FC Brentford, ablösefrei zu haben ist, eine große Rolle. Die Magpies könnten ihre Transferressourcen anderweitig einsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eriksen feiert bei Brentford nach seinem bei der EM erlittenen Herzstillstand eine gelungene Rückkehr in den Profifußball. Für die Bees war der Mittelfeldspieler in fünf Einsätzen an zwei Treffern direkt beteiligt. Beim Premier League-Aufsteiger macht man sich aufgrund der zahlreichen dänischen Landsmänner von Eriksen Hoffnungen, den auslaufenden Vertrag verlängern zu können. Auch Tottenham Hotspur und Manchester United haben dem Vernehmen nach ihre Visitenkarte beim Freistoßspezialisten abgegeben.