Barças Hoffnung bei Thuram

Im Wintertransferfenster lehnte Marcus Thuram nach FT-Informationen einen Wechsel zum FC Chelsea ab. Der Franzose will noch Torschützenkönig der Bundesliga werden, ehe er Borussia Mönchengladbach im Sommer dann ablösefrei verlässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar hat Thuram aktuell etwas Ladehemmung vor dem Tor – trotzdem buhlen gleich mehrere Topklubs um die Gunst des 25-Jährigen. Neben Chelsea gehören dazu dem Vernehmen nach auch Manchester und Newcastle United, Atlético Madrid sowie Inter Mailand. Gerüchte gibt es auch um Interesse von Borussia Dortmund und Bayern München.

Lese-Tipp

Kein Winterwechsel: Thuram sagt Chelsea ab

Barças Ass im Ärmel

Und dann ist da noch der FC Barcelona. Ein neuer ‚Sport‘-Bericht bringt Thuram zum wiederholten Male mit den Katalanen in Verbindung und nennt dabei das Ass im Ärmel, auf das sich Barça stützt: Lilian Thuram sähe seinen Sohn nämlich nur zu gerne im Blaugrana-Dress.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich will das Beste für meine Kinder. Für Marcus wäre es ein Traum, für Barça zu spielen“, sagte Thuram senior zuletzt. Von 2006 bis 2008 spielte der Weltmeister von 1998 selbst für Barça. Währenddessen kickte sein Filius in den Jugendteams des Klubs. Ein Thuram-Wechsel nach Barcelona wäre also auch eine Rückkehr.