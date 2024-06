Enorme Bundesliga-Erfahrung: Eiserne Verstärkung für Bochum?

Nach dem 0:3 im Relegationshinspiel gegen Fortuna Düsseldorf war der VfL Bochum mit eindreiviertel Beinen in der zweiten Liga. Durch das Husarenstück im Rückspiel wendete der Revierklub dann aber doch die Rückkehr ins Unterhaus ab. Auch in der nächsten Saison ist der Klassenerhalt das große Ziel – nach Möglichkeit dann mit etwas weniger Nervenkitzel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem Erfahrung kann der VfL für dieses Unterfangen gut gebrauchen. Robin Knoche brächte diese definitiv mit. Nach Informationen von ‚Fussball.news‘ steht der Innenverteidiger, dessen Vertrag bei Union Berlin ausläuft, auf der Transferliste der Bochumer Bosse um Sportdirektor Marc Lettau.

Lese-Tipp

Bochum holt Keeper Drewes

306 Einsätze in der Bundesliga hat der 32-jährige Braunschweiger auf dem Buckel. Deren 24 – weniger als in den vorherigen Spielzeiten – waren es in der zurückliegenden Saison. Sportlich ist Knoche nicht mehr unumstritten. Auch deshalb kam eine Verlängerung bei den Eisernen nicht zustande. 306 Bundesligaspiele zum Nulltarif – eine interessante Konstellation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Nürnberg dran

Aber nicht nur für den VfL. In der zweiten Liga beschäftigt sich laut ‚Fussball.news‘ auch der 1. FC Nürnberg mit Knoches Verpflichtung. Der fränkische Traditionsklub, der unter dem neuen Cheftrainer Miroslav Klose wieder eine größere Rolle im Unterhaus spielen will, scheint die Meriten des Routiniers gut gebrauchen zu können.