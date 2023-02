Leihspieler: Hertha hofft auf über 20 Millionen

Bei Santiago Ascacíbar (25) zeichnet sich offenbar ein dauerhafter Abschied von Hertha BSC an. Laut der ‚Bild‘ ist man bei Leihverein Estudiantes de La Plata zufrieden mit den Leistungen des Mittelfeldspielers und auch Ascacíbar wolle in der argentinischen Heimat bleiben. Per Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro kann der Transfer im Sommer permanent gemacht werden.

Weiteres Geld könnte aus Italien kommen. Für Stürmer Krzysztof Piatek (27), an US Salernitana verliehen, winken laut ‚Bild‘ neun Millionen Euro. 7,5 Millionen würde ein Verkauf von Innenverteidiger Omar Alderete (26) bringen, der momentan in Spanien für den FC Getafe aufläuft.

Auch im Leihvertrag von Flügelstürmer Myziane Maolida (24) ist eine Kaufoption verankert. Stade Reims müsste „eine niedrige Millionensumme“ aufbringen. So auch Hellas Verona: Die Italiener besitzen eine eine Million Euro hohe Kaufklausel für Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik (24), der aber noch ohne Einsatz ist – Stand jetzt ist eine (vorläufige) Rückkehr nach Berlin also wahrscheinlicher.