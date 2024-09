Drastische Maßnahme: Werder reagiert auf Keïta-Verbleib

Eine Ausleihe von Naby Keïta an Hatayspor ist auf den letzten Metern gescheitert, da sich der Süper Lig-Klub mit Keïta nicht auf eine sportliche Perspektive einigen konnte. Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer bekräftigt nun gegenüber der ‚Bild‘, dass der Problem-Profi trotz seines weiteren Verbleibs weiterhin keine Perspektive im Team von Trainer Ole Werner hat: „Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining wird es für ihn nicht geben. Er wird weiter individuell trainieren.“

Eine Vertragsauflösung zieht der 40-Jährige dennoch nicht in Betracht: „Ein Auflösungsvertrag ist aktuell für uns kein Thema. Wir hoffen darauf, dass sich in Zukunft ein Wechsel ergibt.“ Keita besitzt in Bremen noch einen Vertrag bis 2026.