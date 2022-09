Last Minute: Real lehnte 100 Millionen für Valverde ab

Der FC Liverpool wollte kurz vor Ende des Transferfensters Federico Valverde von Real Madrid loseisen. Wie die spanische ‚as‘ berichtet, reichten die Reds ein 100 Millionen Euro hohes Angebot bei den Königlichen ein.

Dieses habe Real jedoch nicht einmal diskutiert, da der uruguayische Mittelfeldspieler in Madrid als unersetzlich gilt. Ohnehin verlängerte Real den 2025 auslaufenden Vertrag des 24-Jährigen erst im August frühzeitig bis 2027. Zudem ließen die Madrilenen eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro einbauen.

Vor sechs Jahren war Valverde für fünf Millionen Euro vom uruguayischen Klub CA Peñarol zu Real gekommen. In Liverpool holte man statt des 42-fachen Nationalspielers schließlich den Brasilianer Arthur (26) per Leihe von Juventus Turin an Bord.