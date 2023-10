FC Bayern: Boateng verabschiedet sich

Jérôme Boateng hat sein Gastspiel bei Ex-Klub Bayern München mit warmen Worten beendet. „Danke an den Verein dafür, dass ich mich an der Säbener Straße beweisen durfte, und vor allem an Thomas Tuchel und sein Trainerteam für die Unterstützung, mich im Team zu haben“, schrieb der 2014er-Weltmeister bei Instagram, „es war schön, so viele bekannte Gesichter und Freunde wiederzusehen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Woche lang durfte Boateng bei seinem Ex-Klub im Training vorspielen und sich für eine erneute Verpflichtung empfehlen. Letztlich entschieden sich die Münchner allerdings gegen diesen Schritt. Der 35-jährige Innenverteidiger will sich nun für andere Klubs empfehlen: „Nach dem positiven Feedback des Vereins zu meinem Fitnessniveau werde ich das Training und die harte Arbeit fortsetzen.“