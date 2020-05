United: Matondo als Sancho-Alternative?

130 Millionen Euro will Borussia Dortmund dem Vernehmen nach für Jadon Sancho (20) sehen. Eine Summe, die in diesem Jahr wohl kein Verein der Welt bezahlen kann. Manchester United zumindest soll sich darum vorerst aus dem Rennen um den englischen Nationalspieler verabschiedet haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den ‚Manchester Evening News‘ zufolge beschäftigt sich der englische Rekordmeister nun mit der Personalie Rabbi Matondo. In dem 19-Jährigen von Schalke 04 sieht United die günstige Alternative zu Sancho. Denn trotz Vertrags bis 2023 könnte der pfeilschnelle Waliser auf den Markt kommen. Grund sind die finanziellen Engpässe bei Königsblau.

Klar ist aber auch: Matondo und Sancho trennen nicht nur in Hinblick auf den Marktwert Welten. Während der BVB-Profi in dieser Saison 36 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen gesammelt hat und unverzichtbar ist, sucht Matondo auf Schalke noch den Anschluss. Ein Tor, kein Assist lautet die bisherige Bilanz.