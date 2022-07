Icardi blockiert PSG-Abgang

Mauro Icardi bereitet den Klub-Verantwortlichen bei Paris St. Germain Sorgenfalten. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato fühlt sich der Argentinier wohl in Paris und hegt keine Absichten, die Stadt der Liebe zu verlassen. PSG würde Icardi allerdings gerne von der Gehaltsliste streichen und sucht nach einem Abnehmer.

Aussichtsreiche Gespräche hat der neue Kaderplaner Luis Campos bereits mit der AS Rom geführt. Trainer José Mourinho kann sich gut vorstellen, mit dem Angreifer zusammenzuarbeiten. Icardi ist aber nicht begeistert von einer Rückkehr in die Serie A, da er bei der Roma auf Teile seines üppigen Jahresgehalts in Höhe von zwölf Millionen Euro verzichten müsste.