ManCity: Die Schmerzgrenze bei García

Manchester City will Eric García nicht unter Wert abgeben. Nach Informationen von ‚Radio Catalunya‘ verlangt der englische Topklub mindestens 18 Millionen Euro für den 19-jährigen Innenverteidiger. Garcías Vertrag bei den Skyblues läuft im nächsten Sommer aus. Eine Verlängerung lehnt der Youngster ab.

García wird vom FC Barcelona umworben und soll einer Rückkehr zu den Katalanen bereits zugestimmt haben. Das erste Angebot von Barça belief sich auf acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Bonuszahlungen. Die Spanier müssen also noch nachlegen, wenn sie García schon in diesem Sommer verpflichten wollen.