FC Bayern: Kommt Verstärkung von Real Madrid?

Als Sofortlösung hat der FC Bayern kürzlich den 30-jährigen Eric Dier an Bord geholt. Spätestens im Sommer soll dann aber noch ein Innenverteidiger mit Perspektive an die Säbener Straße kommen. Ganz oben auf der Wunschliste von Thomas Tuchel steht Ronald Araújo vom FC Barcelona. Dieser Deal ist aber kompliziert und wäre bei Gelingen sehr kostspielig.

Alternativ haben die Bayern-Bosse offenbar auch eine deutlich günstigere Lösung im Blick. Wie die ‚Sport‘ berichtet, zeigt der deutsche Rekordmeister Interesse am 21-jährigen Rafa Marín. Der junge Spanier läuft in dieser Saison leihweise für den Erstligisten Deportivo Alavés auf.

Ungewisse Zukunft

Marín kommt aber eigentlich aus der Talentschmiede von Real Madrid. Bei den Königlichen steht er noch bis 2026 unter Vertrag. Im vergangenen Sommer hatten RB Leipzig und der VfB Stuttgart ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen.

Maríns Zukunft in der spanischen Hauptstadt ist ungewiss. Grundsätzlich ist der spanische U21-Nationalspieler für die kommende Saison fest eingeplant. Hinter Antonio Rüdiger (30), David Alaba (31), Éder Militão (26) und Nacho Fernández (34) wäre er auf dem Papier aber nur Innenverteidiger Nummer fünf in der internen Hierarchie. Eine bessere Perspektive in München könnte also durchaus verlockend sein.