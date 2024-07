Bayern-Boss Eberl: Kein Bekenntnis zu Kimmich & Goretzka

Max Eberl hat sich zur Zukunft von Joshua Kimmich geäußert. Der Sportvorstand sagt im Gespräch mit der ‚Welt am Sonntag‘: „Er hat noch ein Jahr Vertrag. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir nach seinem Urlaub miteinander reden. Joshua ist ein sehr guter Spieler, aber es gilt einfach ganz generell, dass der Profifußball ein Leistungssport ist – wir können keinem Spieler per se sagen: Hey, du bist der, der gesetzt ist.“

Darüber hinaus betonte Eberl: „Wahrscheinlich werden wir noch Abgänge haben.“ Kimmich habe „große Verdienste“ um den Klub, ist aber nur noch bis 2025 an die Bayern gebunden. Ohne Verlängerung droht also ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer. Unumstritten ist der Rechtsverteidiger, der gerne im Mittelfeld aufläuft, nicht mehr. Für den 29-Jährigen ist klar: Verlässt er die Bayern schon jetzt, dann nur zu einem anderen europäischen Eliteklub.

Auch Leon Goretzka hatte schon einen besseren Stand bei den Bayern. Zur Personalie des 29-jährigen Mittelfeldspielers sagt Eberl: „Was die Zusammenstellung eines Kaders angeht, heißt das nicht immer, dass die 20 besten Spieler zusammen sind, sondern die 20, die am besten auf dem Platz harmonieren.“ Goretzka ist noch bis 2026 gebunden und will sich eigentlich in München durchbeißen. Auch Eberl ist im Grunde ein Fan seiner dynamischen Spielweise. Die Ideen von Neu-Trainer Vincent Kompany werden bei der finalen Bewertung aber natürlich eine große Rolle spielen.