Barça setzt auf Peña – Neto ohne Zukunft

Beim FC Barcelona ist der aktuell an Galatasaray ausgeliehene Keeper Iñaki Peña (23) fest eingeplant. „Die Idee war, dass Iñaki Peña verliehen wird und dann zurückkehrt. An dieser Idee hat sich nichts geändert“, betonte Barça-Trainer Xavi am Rande des Aufeinandertreffens beider Mannschaften in der Europa League. 0:0 endete die Partie.

Beim Süper Lig-Klub ist Peña gesetzt und empfiehlt sich langfristig als Herausforderer von Barças deutscher Nummer eins Marc-André ter Stegen (29). Keine Zukunft in Katalonien dürfte hingegen Ersatzmann Neto (32) haben, der schon in der Vergangenheit immer wieder als Abschiedskandidat galt.