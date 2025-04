Bericht: Xhaka denkt über Abschied nach

Bayer Leverkusen könnte im Sommer einen seiner Eckpfeiler verlieren. Wie das Schweizer ‚Sky Sport‘ berichtet, denkt Granit Xhaka ernsthaft über einen Abschied im kommenden Transferfenster nach. Demnach ist die Werkself sogar bereit, den 32-Jährigen gegen eine kleine Ablösesumme ziehen zu lassen.

Erst in der vergangenen Woche war ans Licht gekommen, dass Galatasaray intensiv an einem Transfer des Schweizer Nationalspielers arbeitet und diesen in die Türkei lotsen will. Xhaka sei sich über die einmalige finanzielle Chance bewusst, so ‚Sky Sport‘. In Leverkusen läuft der Vertrag des Mittelfeldspielers noch bis 2028. In dieser Saison verpasste Xhaka noch keine einzige Minute.