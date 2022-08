Schalke verleiht Idrizi

Schalke 04 gibt Blendi Idrizi zeitweise ab. Den 24-jährigen Mittelfeldspieler zieht es für ein Jahr auf Leihbasis zum Zweitligisten Jahn Regensburg. Auf Schalke war der kosovarische Nationalspieler zuletzt ohne Chance auf Einsätze.

Regensburgs Sportchef Roger Stilz freut sich: „Blendi ist ein technisch versierter Spieler. Er hat Spielwitz, ist mutig und frech. Zudem ist er variabel einsetzbar. Das haben wir gesucht und mit ihm auch gefunden. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel nach vorne gut tun wird.“

Willkommen in Regensburg, Blendi Idrizi 💥⚪🔴 Der offensive Mittelfeldspieler kommt für ein Jahr per Leihe von @s04 in die Oberpfalz ✍️ Alle Infos zur Verpflichtung ℹ️ #miaspuinfiaeich #Idrizi2023⬇️https://t.co/LsZTPUOJsw