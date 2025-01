Virkus verlängert in Gladbach

Borussia Mönchengladbach geht auch in die kommenden Spielzeiten mit Geschäftsführer Sport Roland Virkus. Seit Wochen galt die Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier bereits als reine Formsache, über die Laufzeit des Vertrags machen die Fohlen keine Angaben. „Wir haben uns in den gemeinsamen Gesprächen auf einen Vertrag verständigt, der für beide Seiten eine sehr gute Grundlage für unsere künftige Zusammenarbeit bildet“, so Präsident Rainer Bonhof.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Mein Ziel war es, als ich diese Aufgabe übernommen habe, meinen Teil dazu beizutragen, dass sich unser Verein wieder in die richtige Richtung entwickelt. Die Grundlagen dafür sind gelegt“, wird Virkus zitiert. Der 58-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren bei Gladbach in unterschiedlichen Positionen tätig, das Amt des Geschäftsführers Sport übernahm Virkus 2022.