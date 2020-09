Hakimi begründet Inter-Wechsel

Achraf Hakimi hat bei einer Fragerunde in Inter Mailands Sozialen Medien über seinen Wechsel in die Serie A gesprochen. „Ich habe mich für Inter entschieden, weil ich glaube, dass der Trainer und ihr Spielstil zu mir passen“, so Hakimi, für den Real Madrid 40 Millionen Euro kassiert.

Von Vorteil sei das teils ähnliche System, das Lucien Favre bei seiner Leihstation Borussia Dortmund spielen ließ und ihn nun unter Antonio Conte erwartet. Der schnelle Außenbahnspieler erklärt: „Ich denke, ich werde mich gut anpassen, denn im vergangenen Jahr haben wir in Dortmund auch mit dem 3-5-2 begonnen. Und ich denke, dass die Qualitäten, die diese Mannschaft hat, mir zugutekommen und ich werde meinerseits versuchen, der Mannschaft zu helfen.“

Am 26. September startet Hakimi mit einem Heimspiel gegen den AC Florenz in die Serie A-Saison. Der 21-jährige Marokkaner geht die neue Herausforderung mit einer breiten Brust an: „Wenn man in Deutschland gespielt hat und jedes Wochenende auf diesem Niveau spielt, kann man viel Selbstvertrauen gewinnen, reifen, Erfahrungen sammeln und ich hoffe, dass dies der Mannschaft hilft und auch mir, um mich an die Serie A anzupassen.“