Kurz vor Einigung: Roma erhöht Angebot für Soulé

Ein möglicher Wechsel von Matías Soulé zur AS Rom rückt näher. Die Giallorossi haben ihre Offerte für einen Transfers des 21-jährigen Argentiniers laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ nach oben geschraubt. Inzwischen soll die Roma Juventus Turin 33 Millionen Euro bieten, gesplittet in einen 25 Millionen Euro hohen Sockelbetrag und acht Millionen an möglichen Boni.

Da zeitgleich auch der Flügelstürmer Druck ausüben soll, damit der Deal zeitnah abgeschlossen werden kann, sehen sich die Juve-Bosse dazu gedrängt, das Angebot anzunehmen, heißt es. Zuletzt forderte die Alte Dame noch 35 Millionen Euro inklusive Boni sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung. Vor wenigen Tagen galt auch Leicester City noch als mögliche Destination für Soulé, nun sieht aber alles nach einem Transfer innerhalb der Serie A aus.